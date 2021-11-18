İbrahim Kalın geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Kalın 23 Kasım 2021 Salı günü Çorum’a gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hitit Üniversitesi tarafından Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenecek ‘Prof. Dr. İbrahim Kalın ile Gençlik Söyleşisi’ programına konuşmacı olarak katılacak.

Bilindiği gibi Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kalın’ı da ziyaret ederek ilimize davet etmişti.

(Haber Merkezi)

