İbrahim Gösterir’in yeni kitabı ve bir kitabının da 5. baskısı

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gösterir’in “Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü” isimli kitabın da genişletilmiş 5. baskısını gerçekleştirdi.

“Çorum Yöresi Deyimler Sözlüğü” 238 sayfa, “Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü”nün 5. baskısı ise 560 sayfa.

İbrahim Gösterir, 1965 yılında Çorum’un Çalyayla köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Lise yıllarında şiir yazmaya başladı. Son yıllarda halk kültürü üzerine araştırmalarıyla, Çorum’a çok değerli eserler kazandırdı. Çorum ağzı deyişleri, yöresel deyimleri ve Çorum’a özgü manileri derledi. 2020 yılında emekli olarak kendisini tamamen halk kültürü araştırmalarına verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

