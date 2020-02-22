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İbrahim Demirci toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından, “Tıkı” lakabıyla tanınan kahveci esnafı Mehmet Demirci’nin oğlu emekli Tapu Sicil Müdürü İbrahim Demirci (75) toprağa verildi.

İbrahim Demirci toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından, “Tıkı” lakabıyla tanınan kahveci esnafı Mehmet Demirci’nin oğlu emekli Tapu Sicil Müdürü İbrahim Demirci (75) toprağa verildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:25
İbrahim Demirci toprağa verildi

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybeden İbrahim Demirci’nin cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Ayşe Demirci’nin eşi, Dr. Hakan Demirci’nin babası, Hülya Küçükaltan’ın ağabeyi ve Mustafa Küçükaltan’ın kayınbiraderi olan İbrahim Demirci, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Öte yandan vefat eden emekli İcra Müdürü İbrahim Şahinter; merhum Mehmet Şahin Karafakıoğlu ve merhum Müzeyyen Karafakıoğlu’nun oğulları, emekli öğretmen Ahmet Atak’ın kayınbiraderi M. Necip Karafakıoğlu ile Foto Aile sahipleri Mehmet ve Mustafa’nın kızkardeşleri Nuray Özortakçı’nın da cenaze namazları Ulucami’de kılındıktan sonra Ulumezar’da son yolculuklarına uğurlandı. 
ÇORUM HABER, merhumlar ve merhumeye Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Yusuf ÇINAR)

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