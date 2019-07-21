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“İbrahim Çayırı’nda altyapı yetersizliği söz konusu değil”

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada kimi basın yayın organlarında “Ulukavak Mahallesi İbrahim Çayırı mevkiinde alt yapı yetersizliği” diye verilen haberde, sorunun ifade edildiği gibi alt yapı yetersizliğinden kaynaklı olmadığı bildirildi.

“İbrahim Çayırı’nda altyapı yetersizliği söz konusu değil”

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada kimi basın yayın organlarında “Ulukavak Mahallesi İbrahim Çayırı mevkiinde alt yapı yetersizliği” diye verilen haberde, sorunun ifade edildiği gibi alt yapı yetersizliğinden kaynaklı olmadığı bildirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:05
“İbrahim Çayırı’nda altyapı yetersizliği söz konusu değil”

Normal zamanlarda ve normal yağışlarda herhangi bir sorun yaşanmazken çatı oluklarından akan suların kanalizasyon hattına verilmesi sebebiyle vatandaşları olumsuz etkileyen sonuçlarla karşı karşıya kalındığının belirtildiği açıklamada, “Kanalizasyon hatları projelendirilirken evsel atık giderleri hesaplanarak projelendirilmektedir. Bu yüzden aşırı yağışlarda mevcut alt yapı kanalizasyona verilen çatı giderleri yüzünden ağır bir yükle karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden bütün mahallelerimizde olduğu gibi mevcut bölgede de çatı giderlerinin ve bahçe sularının kanalizasyon hattına verilmemesi konusunda mesken sahiplerine uyarı yapılmıştır. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti göstermiş ve çatı oluklarını yağmur suyu şebekesine gidecek şekilde yeniden tanzim etmiştir. Çatı oluklarından akan yağmur sularının kanalizasyon şebekesine değil de yağmur şebekesine gidebileceği şekilde yeniden tanzim etmelerini arzu ediyoruz.

Ayriyeten; şehrimizin birçok noktasında yağmur suyu şebeke çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalar nihayete erdiğinde şehrimizde yaşanan bu tarz sorunlar asgariye indirilmiş olacak” denildi. (Haber Merkezi)

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