İbi, AHL Park’ta çocuklarla buluştu
Güncel 21.11.2021, 18:11
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TRT Çocuk’un en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan İbi, AHL Park AVM’nin konuğu oldu. Tamamen ücretsiz olan etkinliğe katılan çocuklar, İbi’nin eğlenceli maceralarına eşlik etti. Unutulmaz anlar yaşayan çocuklar ve aileler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
(Nurdan AKBAŞ)
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