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İbadethanelerin temizliğini belediye yaptıracak

Çorum Belediyesi, cami ve ibadethanelerin temizliklerini aksatmadan sürdürüyor. Belediye, 127 cami, Kur’an Kursu ve cemevinin temizlik ihalesini gerçekleştirdi.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:45
İbadethanelerin temizliğini belediye yaptıracak

Cami ve ibadethanelerin temizliği noktasında çok hassas olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’daki tüm cami ve mescitlerin temizliğini düzenli olarak yaptıklarını vurguladı. Çorum Belediyesi’nin her yıl cami, mescit, Kur’an Kursu ve Cem evinde geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptığını belirten Başkan Aşgın, “Temizlik dinimizin emri, camiler de dinimizin merkezi, Allah'ın evleridir. Çorum’u bir bütün olarak görüyoruz. Tüm şehrimizi temizlediğimiz gibi cami ve ibadethanelerimizi de düzenli olarak temizliyoruz. Şehir merkezimizdeki 127 ibadethane ve 28 Kur’an Kursunda geniş çaplı temizlik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Koronavirüs tedbirleri sonrası camilerimiz ibadete açıldığında hemşehrilerimiz tertemiz mekanlarda ibadetlerini yapabilecekler." dedi.

Belediye, 60 bin m2 detaylı, 45 bin m2 de kısmi temizlik ihalesi kapsamında Çorum merkezdeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor.(Haber Merkezi)

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