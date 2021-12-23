İbadethane temizliği için ihale yapıldı

Çorum Belediyesi ilimizdeki ibadethanelerin temizliği için ihale düzenledi.

2022 Yılı İbadethane Temizliği Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı. Firmaların belgeleri ve tekliflerinin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 279 bin 333 TL olan ihalede en düşük teklifi NProfesyonel İlaçlama Temizlik firması 123 bin 700 TL ile verdi.

Çorum Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürrlüğü’nce ilimizde bulunan cami, ibadethane, türbe, Kur’an kursu ve müştemilatlarında 62 bin metrekarelik alanda detaylı temizlik. 20 bin metrekare alanda ise kısmi temizlik içini kapsayan ihalede TT Turkuaz Turizm Taşımacılık 164 bin 500 TL, DİSA Sosyal Hizmetler İnşaat 216 bin 920 TL, Selener Temizlik Yemekçilik 226 bin 400 TL, Arda Seyahat 312 bin TL, Örnek Tur Turizm 367 bin 600 TL, PİA Peyzaj 393 bin 600 TL ve Sevgivet Veteriner Hizmetleri tarafından ise 446 bin 900 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

