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“Hz. Muhammed en güzel örnek”

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Hz. Muhammed en güzel örnek”

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Kasım 2019 Pazar 19:57
“Hz. Muhammed en güzel örnek”

Ali Yıldız, “Mevlid kandilinin Allah’ın alemlere rahmetinin gereği olarak gönderdiği Peygamber Efendimizi, onunla bizlere ulaşan Kur’an-ı Kerim’i anlamaya, yaşamaya vesile olmasını temenni ederek, Aziz milletimizin ve İslam coğrafyasının Mevlid kandilini kutlarız” dedi.

“Yüce Rabbimizin belli zaman dilimlerini insanların kurtuluşu için vesile kılmıştır” diyen Yıldız mesajında şu görüşlere yer verdi: “Mü’minler olarak bu zaman dilimlerini en güzel şekilde değerlendirmeli ve hem kendi hem de ümmetin ve tüm insanlığın kurtuluşu için bol bol dua etmeliyiz. Peygamber efendimizin hayatının bizim için örnek ve rehberdir. Onun hayatı bizim için rahmetin, şefkatin, sabrın, affın, insafın ve vicdanın örnekleri ile doludur. Peygamber Efendimiz (sas)’in adalete ve merhamete dayalı kuşatıcılığı birlikte yaşadığı ashâbına olduğu kadar, gelecek ümmetini de kapsar. O nübüvvet gelmeden önce de Emindi, Peygamber olduktan sonrada emindi. Bu gün bütün dünyanın ve özellikle Müslümanların bu güvene ihtiyacı vardır.

O güzel ahlakın temsilcisidir, yürüyen Kur’andır. O’nun her hali sözü tavrı bizim için örnektir. İnsan olarak örnektir, eş olarak örnektir, baba olarak örnektir. Yalnızca şekli örneklik değil özellikle Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerini hayatımıza geçirmemiz elzemdir. Kulluğun zirvesi olan Peygamber efendimizin örnek ve rehber hayatınının yeniden hayatımıza mihenk taşı olması, kararan kalplerimizin yeniden aydınlanması ve huzura, itminana ermesine vesile olması dileği ile tüm Müslümanların Mevlid Kandilini tebrik ediyor, başta ülkemiz ve İslâm dünyası olmak üzere tüm insanlığın Peygamber Efendimizin (sas) yüce örnekliğinden ve rehberliğinden nasibdar olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum”

(Haber Merkezi)

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