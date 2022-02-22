Hz. Ali’nin doğum günü kutlandı 

Alevi vatandaşlar, Ehli Beyt camilerinde Hz.Ali’nin doğum gününü ve Dünya Babalar Günü’nü birlikte kutladı.

Ehli Beyt Vakfı Basın Sözcüsü Av. Teoman Şahin’in verdiği bilgiye göre; 12 İmam (Caferi) mezhebine göre peş peşe kılınan öğle ve ikindi namazından sonra Fırat Özdemir’in sunumunu yaptığı program Muhammed Bedri’nin Kuran okumasıyla başladı. Düzenlenen programda Musa Tan ve Ümit Vahidi şiir, Zeynel Yıldırım da methiye okudu.

Ehli Beyt Cami imamı Özgür Arapoğlu’nun günün mana ve önemini anlatan konuşmasından sonra program Ehli Beyt Vakfı yönetiminin yiyecek ihsanı dağıtmasıyla son buldu.



(Haber Merkezi)