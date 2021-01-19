Huzurevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor
Sağlık Bakanı Koca, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
Güncel 19.01.2021, 01:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.
Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor. pic.twitter.com/A9NL22PEbL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2021
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