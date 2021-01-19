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Huzurevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Güncel 19.01.2021, 01:02
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Huzurevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

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