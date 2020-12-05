“Huzurevi’ndeki virüs vakasının takipçisiyiz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan SES Çorum Şube Başkanı Didem Azapçı, “Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde önceki hafta 52’si yaşlı olmak üzere toplam 70 kişinin Covıd-19 testinin pozitif çıktığı, yaşlıların il merkezinde ve ilçelerdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları basına yansıdı.

Türkiye’deki bütün engelli ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezilerinde korona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Mart ayından beri 14 günlük sabit vardiya sistemi ile çalışılmaktadır. Bu kuruluşlarda görev yapmakta olan tüm sosyal hizmet çalışanlarına her vardiya öncesinde PCR testi yapılmakta, test sonucu negatif olan personel vardiyaya girebilmektedir” dedi.

Farklı bir rahatsızlığı bulunan bir sakinin, hastaneye gidip tedavisini görüp geldiği, hastanede virüs kapan yaşlı sakinin hiçbir belirti göstermediği, birkaç gün sonra yapılan testlerde virüsün huzurevi personeline ve tüm yaşlılara bulaştığı bilgilerini edindiklerini belirten Azapçı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ancak, edindiğimiz bilgilere göre Huzurevi’nde kalorifer sisteminin uzun süredir bozuk olduğu, yaşlıların sert karasal bir iklime sahip olup gece hava sıcaklığının eksilere düştüğü Çorum’da yaklaşık bir hafta boyunca soğuk bir ortamda kaldıkları, bundan dolayı hastalık belirtileri gösteren yaşlıların soğuk algınlığına bağlı hastalandıklarının zannedildiği, kronik rahatsızlıkları bulunup, bağışıklık sistemleri zayıf olan yaşlı bireylerin bu koşullarda hastalığa açık hale getirildiği duyumlarımız arasındadır. Kuruluşta ayrıca personele yeterli miktarda koruyucu ekipman sağlanmadığı, yaşlıların maske takmak istemediği gerekçe gösterilerek yeterli sayıda maske bulundurulmadığı, el dezenfektanlarının da olmadığı edindiğimiz bilgiler arasındadır. Covıd-19 salgınının yaygınlaşma başladığı ilk aylarda Bakanlık tarafından yayınlanan talimatlarla yaşlı ve engelli Kuruluşlarında pozitif vaka çıkması halinde bu kişiler bağımsız bir Sosyal İzolasyon Kuruluşlarında 14 gün boyunca izole edilir, 14 gün sonra bu kişilere PCR testi yapılır, sonuç negatifse kuruluşa alınır denmiştir. Ancak, önceki aylarda kuruluşlarda pozitif vaka çıktığında Bakanlığın sadece kağıt üzerinde belirttiği ayrı bir izolasyon kuruluşu olmadığından yaşlı ve engelliler kuruluş imkânları dahilinde izole edilmişlerdir. Bu şekilde virüs birden çok kişiye bulaşmıştır. Burada bahsi geçen huzurevindeki pozitif vakalarda, kalorifer sistemi bozulduğu andan itibaren yaşlılar ayrı bir kuruluşa yerleştirilseydi ve hastaneye gidip virüs kapan yaşlı birey talimatlarda belirtildiği şekilde hastane dönüşünde Sosyal İzolasyon Kuruluşunda kimse ile temas etmeden 14 gün karantinada kalsa idi, 70 kişiye virüs bulaşmazdı.

Adı geçen huzurevinde 70 kişiye virüs bulaşmasına sebep olan ihmaller zinciri araştırılmalı, yetkililer ve sorumlular hakkında gerekli soruşturma açılmalıdır. Bu anlamda süreç hakkında bilgi almak ve görüş belirtmek üzere, Çorum SES Şube Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Çorum valiliğinden randevu talep edilmiş olup, 01.12.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile görüşme sağlanmıştır. Yapılan görüşmede huzurevinde yaşanan olayla ilgili çeşitli ihmaller yapılmış olduğu, ihmallerin ve sorumlularının araştırılması ve sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılmasının gerekli olduğu belirtilmiş olup, Vali Yardımcısı Erdinç gerekli çalışmaların yapıldığını, ihmal olup olmadığının araştırıldığını, valilik bünyesinde soruşturma başlatıldığını tarafımıza iletmiştir. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Çorum Şubesi olarak bu sürecin takipçisi olacağız.” (Haber Merkezi)