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Huzurevinde moral verdiler

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü personeli Vali Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Huzurevinde moral verdiler

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü personeli Vali Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

08 Şubat 2020 Cumartesi 01:05
Huzurevinde moral verdiler

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve çalışma arkadaşları Kurum Müdürü Abdulhaluk Longa ile bir süre görüştü. Huzurevi ziyaretlerinde yaşlılarla da sohbet eden İl Müdürü Bayrak, bu ziyareti sivil topluma destek veren bir kurum olarak toplumla içiçe olmaya çalıştıklarını, toplumu temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yanısıra her yaşa hitap eden bakım, huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerini önemsediklerini, fırsat buldukça ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Mustafa Bayrak, “Bizler aynı zamanda kurumsal kimliğimiz yanında toplumun birer ferdiyiz, elbetteki yaşlılar, hastalar,çocuklar olmak üzere bakıma yardıma muhtaç bakım ve huzur evlerini ziyaret ederek onları dinlemek, onlarla sohbet etmek görevimiz olmalı ve moral vermeliyiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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