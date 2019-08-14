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Huzurevi, gaziler ve şehit aileleri ziyaret edildi

Vali Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı’nın 1. gününde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Müftü Vekili Adem Aygül ile birlikte huzurevi sakinlerini, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Huzurevi, gaziler ve şehit aileleri ziyaret edildi

Vali Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı’nın 1. gününde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Müftü Vekili Adem Aygül ile birlikte huzurevi sakinlerini, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:00
Huzurevi, gaziler ve şehit aileleri ziyaret edildi

Vali Atıl Uzelgün Huzurevi ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’ni ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Vali Çiftçi ve beraberindekiler, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.

Huzurevi ziyareti sonrasında Şehit J. Onb. Bekir Özaydın’ın ailesi ile Gazi Mehmet Çınar ve ailesini ziyaret eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, her zaman devlet olarak yanlarında olduklarını söyleyerek bayramlarını kutladı.

Bayramın ilk gününde gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, özel birey Çalışkan ailesini ve Ulukavak Mahallesi sakinlerinden Kösemehmetoğlu ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

(Haber Merkezi)

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