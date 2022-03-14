“Huzur ve mutluluğun da vazgeçilmez unsuru sağlık”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, pandemi sürecindeki özverileri nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Çiftçi’nin measjı şöyle:

“Sağlıklı bir toplum, güçlü bir devlet için; vatandaşlarımıza gece gündüz demeden hizmet veren, her türlü mesleki zorluğa rağmen özveriyle çalışmaya devam eden değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Bir nefeslik sıhhatin değeri ölçülemeyecek kadar büyük ve kıymetlidir. Sağlık; huzur ve mutluluğun da vazgeçilmez unsurudur. Toplum olarak her zaman sağlıklı ve huzurlu olmayı Allah’tan niyaz ediyorum.

Ayrıca tüm dünyayla birlikte ülkemizde de yaşanan pandemi süreci boyunca, çalışmalarını özveriyle ve titizlikle sürdürerek Çorum’a hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum.” (Haber Merkezi)