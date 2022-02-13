Huzeyfe Masatlı’nın mahareti

Bu buluşmanın özelliği, yemeklerin, turizmci hemşehrimiz Huzeyfe Masatlı tarafından yapılacak olmasıydı.

Kelle-dil paça, kaz ve kaz yağıyla pişirilmiş bulgur pilavından oluşan menü, deyim yerindeyse konuklara parmaklarını da yedirdi.

Huzeyfe Masatlı’nın mutfak yeteneği de böylelikle “uygulamalı olarak” öğrenilmiş oldu.

(Haber Merkezi)

