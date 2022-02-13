Huzeyfe Masatlı’nın mahareti
Sanayici-iş insanı Uğur Barlık, önceki akşam, Çorum Barajı manzaralı kır evine bazı dostlarını yemeğe davet etti.
Güncel 13.02.2022, 16:44
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Bu buluşmanın özelliği, yemeklerin, turizmci hemşehrimiz Huzeyfe Masatlı tarafından yapılacak olmasıydı.
Kelle-dil paça, kaz ve kaz yağıyla pişirilmiş bulgur pilavından oluşan menü, deyim yerindeyse konuklara parmaklarını da yedirdi.
Huzeyfe Masatlı’nın mutfak yeteneği de böylelikle “uygulamalı olarak” öğrenilmiş oldu.
(Haber Merkezi)
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