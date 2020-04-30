Hüyük Caddesi’ne “asfalt” isteniyor

Çorum’da Hüyük Caddesi’nin yoğun bir trafik akışının yaşandığı önemli bir cadde olduğunun altını çizen mahalle sakinleri, ÇORUM HABER’e yaptıkları açıklamada “Yolda oluşan ve köstebek yuvasını andıran çukurlar, araç şoförlerine sıkıntı yaratıyor. Yeni çalışma sezonunun başladığı bu günlerde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi’nin bir an önce asfalt yapılmasını bekliyoruz” görüşlerini dile getirdiler.

3 yıldır gerek sözlü olarak, gerekse dilekçe yoluyla belediyeye bu taleplerini ilettiklerini ancak bugüne kadar bir sonuç alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın gerekli hassasiyeti göstereceğine inandıklarını sözlerine eklediler.

(Volkan SINAYUÇ)