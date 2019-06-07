Hutbe Yarışması’nda Demirkan İl Birincisi

Bu kapsamda Çorum’da din görevlileri arasında yapılan yarışma, Ulucamii’de gerçekleştirildi. İl ve İlçe genelinde 4 din görevlisinin katıldığı yarışmada İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu’nun başkanlığındaki jüri, Müftü Yardımcısı Adem Aygül, İl Vaizi Kemal Demirden, Hitit Üniveritesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Seydi Kiraz, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ali Yandım, Şehit Osman Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Emrah Bacaksız, Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy’dan oluştu.

Etkili Hutbe Okuma Yarışması’nda kıyasıya yarışan din görevlileri arasında Çorum Merkez Hal Mescidi İmam Hatibi Fikret Demirkan birinci olurken, Osmancık-Yaylabaşı Köyü İmam Hatibi Abdulkadir Arafat ikinci ve Laçin-Çamlıca Köyü Yeni Cami İmam Hatibi Veli Bal üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri jüri heyeti tarafından takdim edildikten sonra yarışmaya katılan din görevlileri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Yarışmada il birincisi olan Çorum-Merkez Hal Mescidi İmam-Hatibi Fikret Demirkan, Çorum'u temsilen düzenlenecek Bölge Finali yarışmasında yarışacak.

(Volkan SINAYUÇ)