Husumet kavgasında yaralanan şahıs, tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi

ÇORUM’da, husumetli olan 2 aile arasında çıkan ve karışlıklı av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan ve ifadesi alınan Celal Çidem, yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle Çorum Adliyesi’ne getirildi.

Olay, 20 Ağustos’ta Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Karakuş ve Çidem aileleri, sınır olan arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların hedefi olan Ali Karakuş (40) ve Endercan Çidem'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Karakuş ve Celal Çidem ise ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DİĞER YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavisi tamamlanan Celal Çidem, taburcu edildikten sonra jandarmadaki ifadesi alındı, ardından da Çorum Adliyesi’ne sevk edildi. Çidem, yürüyemediği için tekerlekli sandalye yardımıyla adliye binasına alındı. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)