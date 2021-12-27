Hüsna Dişbudak yeni yılı karşılıyor

Çorumlu heykeltıraş Hüsna Dişbudak, Ankara’da Oran’daki Kuzu Effect Alışveriş Merkezi’nde plastik sanat eserlerini yeni yıl öncesi sanatseverlerle buluşturdu.

Hüsna Dişbudak, tarih boyunca pişmiş toprak, cam, bitki çekirdekleri, taş çeşitleri gibi çok sayıda materyalin tasarım aracı olduğunu, iletişimin, gücün, güzelliğin ve inancın sembolü haline geldiğini belirterek, “Benim plastik anlayışımda da, boncuklar, heykeller tarihin geleceğe yansıması, bugünümüzün dili olarak tasarımlara dönüşüyor, fark yaratıyor” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

