Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
Hüseyin Yücel vefat etti
Çorumlu Alevi Dedesi Hüseyin Yücel (57), yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını sonucu hayata veda etti.
Güncel 11.12.2020, 22:22
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Çorum’un Dodurga İlçesi’nin Mehmetdede Tekke Köyünden, Mehmet Dede Ocağı Evladı Hüseyin Yücel, bir süredir tedavi gördüğü Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.
Bağdat Yücel’in eşi, Doktor Suna Yücel ve Turap Yücel’in babası olan Hüseyin Yücel’in cenazesi saat 09.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Mehmetdede Tekke Köyü’nde defnedildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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