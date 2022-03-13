Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti
Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili, Yalçın Hidrolik Sahibi Alaattin Yalçın’ın babası Hüseyin Yalçın, hayatını kaybetti.
Güncel 13.03.2022, 18:25
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Merhumun cenazesi 12 Mart 2022 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Konaklı Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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