Hüseyin Uğurlu mest etti

Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen gecede ilk olarak Halk Müziği sanatçıları Dilara Gürses ve Deniz sahne aldı. Sanatçılara klayvede Gürkan Koyun, bağlamada Kazım Mercan, kavalda Yıldıray Yavuz eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ünlü Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Uğurlu sahne aldı. Geceye damga vuran Hüseyin Uğurlu seslendirdiği türkülerle misafirleri coşturdu.

Geceye katılan konuklar başta kendine özgü türküleri ile milyonlarca dinleyicisi bulunan Hüseyin Uğurlu olmak üzere sanatçılar Dilara ve Deniz’in şarkı ve türküleriyle halay çekerek oyun havaları eşliğinde oynadılar. Sahnede adeta devleşen ve kimi zaman sazı ile şov yapan Uğurlu’ya hayranları büyük sevgi gösterisinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)