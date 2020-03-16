Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
87888
ALTIN
312.025
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8882
EURO
7.1690

Hüseyin Uğurlu mest etti

Çorum’da bugüne kadar düzenlenen köy şenliklerinin aranan sanatçılarından biri olan Hüseyin Uğurlu, Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen gecede de sahne alarak izleyenleri mest etti.

Hüseyin Uğurlu mest etti

Çorum’da bugüne kadar düzenlenen köy şenliklerinin aranan sanatçılarından biri olan Hüseyin Uğurlu, Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen gecede de sahne alarak izleyenleri mest etti.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:29
Hüseyin Uğurlu mest etti

Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen gecede ilk olarak Halk Müziği sanatçıları Dilara Gürses ve Deniz sahne aldı. Sanatçılara klayvede Gürkan Koyun, bağlamada Kazım Mercan, kavalda Yıldıray Yavuz eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ünlü Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Uğurlu sahne aldı. Geceye damga vuran Hüseyin Uğurlu seslendirdiği türkülerle misafirleri coşturdu.

Geceye katılan konuklar başta kendine özgü türküleri ile milyonlarca dinleyicisi bulunan Hüseyin Uğurlu olmak üzere sanatçılar Dilara ve Deniz’in şarkı ve türküleriyle halay çekerek oyun havaları eşliğinde oynadılar. Sahnede adeta devleşen ve kimi zaman sazı ile şov yapan Uğurlu’ya hayranları büyük sevgi gösterisinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi'
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi'
Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
Armina Termal Otel ilaçlandı
Armina Termal Otel ilaçlandı
Ahlatcı mağazaları dezenfekte edildi
Ahlatcı mağazaları dezenfekte edildi
ÇANAKKALE RUHUYLA
ÇANAKKALE RUHUYLA
Çorumlu sanatçılar Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na katıldı
Çorumlu sanatçılar Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na katıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim