Hüseyin Uğurlu, Dedesli gecesine geliyor

12 köyün bir araya gelmesiyle 2000 yılında ilk kuruluş temelleri atılan ve o günden bu yana Çorum’da çok sayıda etkinliğe imza atan Dedesli Ovası Türkmenler Derneği, üyelerini düzenleyeceği bir gecede buluşturacak.

Gece hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Arap Filiz, 14 Mart Cumartesi günü Dedesli Ovası Türkmenler Derneği olarak bir gece düzenlediklerini söyledi. Gecelerinde ünlü halk müziği sanatçısı Hüseyin Uğurlu, halk müziği sanatçıları Deniz ve Dilara Gürses’in sahne alacağını kaydeden Filiz, gecelerine tüm üyeleri davet etti.

Gecenin yapılacağı yerle ilgili mekân sahipleri ile görüşmelerin sürdüğünü ve yakın bir tarihte belli olacağını kaydeden Filiz, “Gün birlik ve dayanışma günü. Kuruluşu 20 yıl öncesine dayanan derneğimiz Çorum’da şimdiye kadar çok sayıda ilklere imza attı. Çorum’un sosyal ve kültürel yapısına büyük katkılar sundu.

Bir süre önce benim başkanlığımda Alaattin Yıldırım, Hakan Şanan, Ali Yıldırım ve Duran Keçeci’den oluşan yeni yönetimimizi oluşturduk. Güzel işler yaparak bölgemize ve şehrimize katkı sunmak istiyoruz.

Şimdiye kadar derneğimizin başkanlığını, yönetimini yapanlara ve derneğimize katkı sunan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Tüm üyelerimizi yapacağımız gecede görmek istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)