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Hüseyin Uğurlu Çorum’da

Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi bugün yapılacak. Gecede ünlü halk müziği sanatçısı Hüseyin Uğurlu da sahne alacak.

Hüseyin Uğurlu Çorum’da

Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi bugün yapılacak. Gecede ünlü halk müziği sanatçısı Hüseyin Uğurlu da sahne alacak.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:46
Hüseyin Uğurlu Çorum’da

12 köyün bir araya gelmesiyle 2000 yılında ilk kuruluş temelleri atılan ve o günden bu yana Çorum’da çok sayıda etkinliğe imza atan Dedesli Ovası Türkmenler Derneği, üyelerini bir gecede buluşturuyor. Dernek Başkanı Arap Filiz, bugün saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak geceye ünlü halk müziği sanatçısı Hüseyin Uğurlu ile birlikte halk müziği sanatçıları Deniz ve Dilara Gürses’in katılacağını söyledi.

20 yıllık bir geçmişi bulunan derneklerinde bugüne kadar emeği geçen tüm başkan ve yöneticilere teşekkür eden Arap Filiz tüm üyeleri geceye davet etti.

(Haber Merkezi)

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