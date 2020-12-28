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Hüseyin Temur vefat etti
Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir Sen Çorum İl Temsilcisi, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü personeli İsmail Temür’ün babası, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Fatih Temur’un dedesi Hüseyin Temur hayatını kaybetti.
Güncel 28.12.2020, 10:47
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88 yaşındaki Hüseyin Temur, yaşlılığa dayalı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hüseyin Temur’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mecitözü Kuyucak Köyünde kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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