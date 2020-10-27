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Hüseyin Teke’yi kaybettik

Güreş camiasının sevilen isimlerinden, Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke (71) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 27.10.2020, 10:14
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Hüseyin Teke’yi kaybettik

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Hüseyin Teke bugün sabah 06.00 sıralarında hayatını kaybetti. 1’i kız 3 erkek evladı bulunan Hüseyin Teke’nin cenazesi saat 13.00’te Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

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