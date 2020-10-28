Hüseyin Teke toprağa verildi

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Hüseyin Teke dün sabah 06.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. 1’i kız 3 erkek evladı, 7 de torun sahibi olan Hüseyin Teke’nin vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Teke’nin cenazesi saat 13.00’te Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın çelenk gönderdiği cenaze törenine; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye eski Başkanı Muzaffer Külcü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, başta güreş olmak üzere spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Spor Servisi)