Hüseyin Parpucu mazbatasını aldı
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Haber-Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi’nin 7. Olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Hüseyin Parpucu mazbatasını aldı.
Güncel 05.10.2021, 22:31
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Türk Haber-Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi’nin Turgut Özal İş Merkezi Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen olağan genel kurulunda Hüseyin Parpucu, Şube Başkanlığı’na seçilmişti. Tek liste halinde yapılan genel kurulda Parpucu başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu da “Zeki Atlı, Fatih Kartal, Mevlüde Çıtak, Özkan Kırçıl, Nurhan Özköse, Emel Yaşar Ettin”, Denetleme Kurulu ise “Ahmet Korkmaz, Fuat Bedir, Mehmet Mustafa Varol, Hikmet Kerem Erol, Nurettin Bayır”dan oluşmuştu.
Hüseyin Parpucu ve beraberindeki Türk Haber-Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi yöneticileri önceki gün Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını alarak görevlerine resmen başladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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