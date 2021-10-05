Hüseyin Parpucu mazbatasını aldı

Türk Haber-Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi’nin Turgut Özal İş Merkezi Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen olağan genel kurulunda Hüseyin Parpucu, Şube Başkanlığı’na seçilmişti. Tek liste halinde yapılan genel kurulda Parpucu başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu da “Zeki Atlı, Fatih Kartal, Mevlüde Çıtak, Özkan Kırçıl, Nurhan Özköse, Emel Yaşar Ettin”, Denetleme Kurulu ise “Ahmet Korkmaz, Fuat Bedir, Mehmet Mustafa Varol, Hikmet Kerem Erol, Nurettin Bayır”dan oluşmuştu.

Hüseyin Parpucu ve beraberindeki Türk Haber-Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi yöneticileri önceki gün Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını alarak görevlerine resmen başladı.

(Volkan SINAYUÇ)

