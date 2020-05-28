Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti

Çorum’un sevilen simalarından Hüseyin Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Öztürk, bu sabah saatlerinde hayata veda etti.

Aynı zamanda CHP önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan’ın kayınbiraderi, CHP Eski Merkez İlçe Yöneticilerinden Sultan Özcan’ın ağabeyi olan Hüseyin Öztürk’ün vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Hüseyin Öztürk’ün cenazesinin yarın (29 Mayıs) saat 11.00’de Ehli Beyt Camii’nden alınarak Çorum Merkeze bağlı Hamdiköy’e götürülerek, köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)