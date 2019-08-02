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Hüseyin Özsaraç’ı kaybettik

Çorum’un tanınmış işadamlarından Hüseyin Özsaraç (56) karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam saat 21.20’de hayatını kaybetti. 

Hüseyin Özsaraç’ı kaybettik

Çorum’un tanınmış işadamlarından Hüseyin Özsaraç (56) karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam saat 21.20’de hayatını kaybetti. 

02 Ağustos 2019 Cuma 10:06
Hüseyin Özsaraç’ı kaybettik

Kuyumcu Turan Özsaraç ile Yegane Özsaraç’ın oğulları, Pakize Renkli ve Bayhan Özsaraç’ın ağabeyleri, Hüseyin Özkan’ın damadı, Zehra Özsaraç’ın eşi, Berkan Özsaraç ve Berkin Özsaraç Aydıner’in babaları olan Hüseyin Özsaraç’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Hastane’den alınarak Bahçelievler İlkokulu yanındaki evine, buradan da Ulucami’ye getirilecek. Cenaze, Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

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