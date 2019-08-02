Hüseyin Özsaraç toprağa verildi

Kuyumcu Turan Özsaraç ile Yegane Özsaraç’ın oğulları, Pakize Renkli ve Bayhan Özsaraç’ın ağabeyleri, Hüseyin Özkan’ın damadı, Zehra Özsaraç’ın eşi, Berkan Özsaraç ve Berkin Özsaraç Aydıner’in babaları olan Hüseyin Özsaraç’ın cenazesi, saat 11.00’de Hastane’den alınarak Bahçelievler İlkokulu yanındaki evine, buradan da Ulucami’ye getirildi.

Merhumun cenazesi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan Ziraat Bankası’ndan emekli Nizamettin Nalcı ve Köprüalan Köyü’nden Ali Bulut’un cenazeleri Ulumezar’a, Murat Aydır’ın cenazesi ise Çiftlik Mezarlığı’na defnedildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Mehmet DALAR)