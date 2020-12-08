Hüseyin Görgülü’nün yeğeni Onur Görgülü hayatını kaybetti
Görgülü Tarım Sahibi Hüseyin Görgülü’nün yeğeni, babası Naki Görgülü ile birlikte Görgülü Traktör-Tuborg Bayii’nin sahibi olan Onur Görgülü (25) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, bugün saat 16.00’da Ankara’da tedavi görmekte olduğu hastanede hayata veda etti.
Güncel 08.12.2020, 17:13
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Hüseyin Görgülü’nün kardeşi Naki Görgülü ile Gülhan Görgülü’nün oğulları, Birsu Başak’ın ağabeyi olan Onur Görgülü’nün cenazesi, yarın Alaca Değirmendere köyünde öğle saatlerinde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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