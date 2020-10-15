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Hüseyin Gazi Yasan toprağa verildi

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu’na bağlı Sungurlu ilçesi Akçalı Köyü Dernek Başkanı Hüseyin Gazi Yasan vefat etti.

Güncel 15.10.2020, 18:26
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Hüseyin Gazi Yasan toprağa verildi

Merhumun cenazesi Ankara Yenimahalle’de bulunan Serçeşme Cemevi’nde yapılan törenin ardından Sungurlu Akçalı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Hitit Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve dernek başkanları da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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