Hüseyin Gazi Türbesi kaderine mi terk edildi?
Alaca’daki tarihi Hüseyin Gazi Türbesi’nin ne zaman restore edileceği Alacalılar arasında merak konusu oluyor.
Bilindiği üzere, Çorum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Alaca, 1919 yılında Hüseyinabad adıyla ilçe olmuş, Alaca adı ise 1932’de resmiyet kazanmıştı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Hüseyin Gazi Türbesi, restorasyon gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır ziyarete kapalı bulunuyor. Ancak, Alacalıların bayram, kandil gibi kutsal günlerde ziyaretgâhı olan türbenin restorasyonuna ne zaman başlanacağı ise bilinmiyor.
Alaca’nın 3 kilometre güneyinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle beraber, 13. Yüzyıl Selçuklu Medresesi olduğu tahmin ediliyor. Tarihi eser, külliye, türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşuyor.
“BAŞVURMADIĞIM YER KALMADI”
Alacalı Sedat Koçak, ilçe halkının konuya ilişkin şikayetini ÇORUM HABER’e iletirken, “Konuyu araştırmaya çalıştım; bu alanda özel mülklerin de bulunması nedeniyle kamulaştırma sorununun çözümlenmesine çalışıldığı söylendi. Aradan yine uzun bir zaman geçti, hiçbir gelişme yok. Başvurmadığım yer kalmadı; artık ilimizin yöneticilerini ve milletvekillerimizi kamuoyu önünde göreve çağırıyorum. Restorasyona hemen başlanarak, çitle çevrilip ziyarete kapatılan bu kutsal mekân Alacamıza yeniden kazandırılsın.” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|79
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|35
|53
|6. Adana Demirspor
|35
|52
|7. Alanyaspor
|34
|52
|8. Beşiktaş
|34
|51
|9. Antalyaspor
|35
|51
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Valencia
|34
|45
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|25