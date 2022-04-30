Hüseyin Gazi Türbesi kaderine mi terk edildi?

Bilindiği üzere, Çorum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Alaca, 1919 yılında Hüseyinabad adıyla ilçe olmuş, Alaca adı ise 1932’de resmiyet kazanmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Hüseyin Gazi Türbesi, restorasyon gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır ziyarete kapalı bulunuyor. Ancak, Alacalıların bayram, kandil gibi kutsal günlerde ziyaretgâhı olan türbenin restorasyonuna ne zaman başlanacağı ise bilinmiyor.

Alaca’nın 3 kilometre güneyinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle beraber, 13. Yüzyıl Selçuklu Medresesi olduğu tahmin ediliyor. Tarihi eser, külliye, türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşuyor.

“BAŞVURMADIĞIM YER KALMADI”

Alacalı Sedat Koçak, ilçe halkının konuya ilişkin şikayetini ÇORUM HABER’e iletirken, “Konuyu araştırmaya çalıştım; bu alanda özel mülklerin de bulunması nedeniyle kamulaştırma sorununun çözümlenmesine çalışıldığı söylendi. Aradan yine uzun bir zaman geçti, hiçbir gelişme yok. Başvurmadığım yer kalmadı; artık ilimizin yöneticilerini ve milletvekillerimizi kamuoyu önünde göreve çağırıyorum. Restorasyona hemen başlanarak, çitle çevrilip ziyarete kapatılan bu kutsal mekân Alacamıza yeniden kazandırılsın.” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)