Hüseyin Erenler’i kaybettik

İbrahim ve Hüseyin Erenler’in babaları, Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanı Engin Erenler’in büyükbabası olan Hüseyin Erenler’in cenazesi, yarın saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

