Hüseyin Erenler’i kaybettik
Çorum’un tanınmış ve renkli simalarından, “İpiçürük” namıyla maruf Hüseyin Erenler (93), bugün saat 11.00 sıralarında, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu, yaşamakta olduğu bağ evinde hayatını kaybetti.
Güncel 09.03.2022, 14:29
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İbrahim ve Hüseyin Erenler’in babaları, Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanı Engin Erenler’in büyükbabası olan Hüseyin Erenler’in cenazesi, yarın saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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