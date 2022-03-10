Hüseyin Erenler toprağa verildi

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamakta olduğu bağ evinde dün hayatını kaybeden, İbrahim ve Hüseyin Erenler’in babaları, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler’in büyükbabası olan Hüseyin Erenler’in cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılan törenden sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Hacı Bektaş Vakfı’ndaki törende Dede Şahin Polat tarafından helallik istenirken, cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TDP İl Sekreteri İsmail Koparan, CHP Önceki Dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, Karabacak Mobilya Sahibi Ali Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

