Hüseyin Ekmekçi’yi kaybettik

Reyhan Ekmekçi’nin eşi, merhum Özcan, Rüstem, Mehtap ve Serap Ekmekçi’nin babaları olan Hüseyin Ekmekçi’nin cenazesi, yarın (4 Eylül 2021 Cumartesi) Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.