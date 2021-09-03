Hüseyin Ekmekçi’yi kaybettik
Ekmekçioğulları Şirketler Grubu Kurucusu, merhum Özcan Ekmekçi ile Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ekmekçi’nin babaları Hüseyin Ekmekçi (85), çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti.
Güncel 03.09.2021, 11:08
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Reyhan Ekmekçi’nin eşi, merhum Özcan, Rüstem, Mehtap ve Serap Ekmekçi’nin babaları olan Hüseyin Ekmekçi’nin cenazesi, yarın (4 Eylül 2021 Cumartesi) Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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