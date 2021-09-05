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Hüseyin Ekmekçi son yolculuğuna uğurlandı

Ekmekçioğulları Şirketler Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüseyin Ekmekçi (85) son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel 05.09.2021, 17:46
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Hüseyin Ekmekçi son yolculuğuna uğurlandı

Reyhan Ekmekçi’nin eşi, merhum Özcan, Rüstem, Mehtap ve Serap Ekmekçi’nin babaları olan Hüseyin Ekmekçi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Merhumun cenazesi, Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi. 
Ekmekçi’nin cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda isim katıldı. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)
 

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