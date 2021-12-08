Hüseyin Baş’tan Hacı Bektaş ziyareti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret etti.

BTP lideri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı” diye nitelediği Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli’nin türbesi başında dua etti.

Hacıbektaş ilçesinde esnaf ziyaretleri de yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, hediyelik eşya satan esnaftan alışveriş de yaptı.

(Haber Merkezi)

