Hüseyin Baş’tan Hacı Bektaş ziyareti
Güncel 08.12.2021, 19:50
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret etti.
BTP lideri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı” diye nitelediği Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli’nin türbesi başında dua etti.
Hacıbektaş ilçesinde esnaf ziyaretleri de yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, hediyelik eşya satan esnaftan alışveriş de yaptı.
(Haber Merkezi)
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