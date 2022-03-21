Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı

Bağımsız Türkiye Partisi 8. Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda kalabalık bir katılımla, büyük coşku içinde gerçekleştirildi. Kurucu Başkan, merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş, 1358 delegeden kongreye katılan 1171 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden BTP Genel Başkanı oldu.

Genel Başkan Hüseyin Baş, Büyük Kongre’de yaptığı konuşmada, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığını, emeklilerin ağır hayat pahalılığı altında ezildiğini, bütün bunların ekonominin kötü yönetiminden kaynaklandığını belirterek, “Ülkemizde tarım bitme noktasına geldi. Siz köprüye geçiş garantisi veriyorsunuz, biz çiftçimizin ürününe alım garantisi vereceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

