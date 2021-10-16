Hüseyin Baş yarın Çorum’da
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş yarın Çorum’a geliyor.
Güncel 16.10.2021, 00:32
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Sekreteri hemşehrimiz Mustafa Pak, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın yarın partinin Çorum İl Kongresi’ne katılmak üzere ilimize geleceğini açıkladı.
BTP Çorum İl Kongresi’nin yarın saat 13.30’da Anitta Otel’de yapılacağını dile getiren Pak, ayrıca Genel Başkan Hüseyin Baş’ın sivil toplum kuruluşları ile biraraya gelip Milli Ekonomi Modeli’ni anlatacağını kaydetti.
(Uğur GÖRKEM)
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