Hüseyin Baş, Akşener’i ziyaret etti
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Parti Genel Merkezinde ziyaret etti.
Güncel 16.02.2022, 19:42
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Covid-19’u atlatan Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BTP lideri Hüseyin Baş’a, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül de eşlik etti.
Samimi bir havada geçen görüşmede Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. (Haber Merkezi)
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