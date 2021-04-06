Hüseyin Atalay hayatını kaybetti
Çorum merkeze bağlı Sazak Köyü’nden, eski Sazak Oteli sahibi Hacı Atalay’ın oğlu Hüseyin Atalay (59) hayatını kaybetti.
Güncel 06.04.2021, 23:09
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Alınan bilgiye göre uzun süredir İzmir’de hayatını sürdüren Hüseyin Atalay’ın geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği öğrenildi.
Kezban Atalay’ın eşi, 3 çocuk babası olan Hüseyin Atalay’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi İzmir – Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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