Hüseyin Atalay hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre uzun süredir İzmir’de hayatını sürdüren Hüseyin Atalay’ın geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği öğrenildi.

Kezban Atalay’ın eşi, 3 çocuk babası olan Hüseyin Atalay’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi İzmir – Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

