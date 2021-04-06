Son Dakika

Hüseyin Atalay hayatını kaybetti

Çorum merkeze bağlı Sazak Köyü’nden, eski Sazak Oteli sahibi Hacı Atalay’ın oğlu Hüseyin Atalay (59) hayatını kaybetti.

Güncel 06.04.2021, 23:09
18
Hüseyin Atalay hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre uzun süredir İzmir’de hayatını sürdüren Hüseyin Atalay’ın geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği öğrenildi.
Kezban Atalay’ın eşi, 3 çocuk babası olan Hüseyin Atalay’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi İzmir – Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@