Hüseyin Alakoç’un kayınvalidesi vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından Hüseyin Alakoç’un kayınvalidesi Sevim Palabıyık (83) bugün saat 13.30 sıralarında, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhum Alaattin Palabıyık’ın eşi, Meral Alakoç, Sema Özkaraoğlu, Aysel Kavacıklı ve Kemal Palabıyık’ın anneleri olan Sevim Palabıyık’ın cenazesi, yarın öğle saatlerinde Palabıyık köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

