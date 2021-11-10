“Hürriyet ve medeniyet mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Atatürk’ün önderliğinde milletin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele vererek Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdığını söyledi.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Vefatının 83'üncü yılında, İstiklal Harbi’mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist devletlerin başlattıkları istila hareketinde, milleti mukadderatına sahip çıkmaya çağırarak, milletimizin var olma mücadelesini başlatmıştır. Onun önderliğinde, aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır.

Türk’ün asıl gücü, insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Bu birlik ve beraberlik içinde Selçuklu ve Osmanlı’nın varisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hürriyet ve medeniyet mücadelesini sonsuza kadar devam ettirecektir.

Bu büyük mücadelede, milletimize önderlik eden Gazi Paşa başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm komutan, siyaset ve devlet adamlarını şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)

