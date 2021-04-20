Hurdalıkta çıkan yangın, Hıdırlık civarında korku ve paniğe yolaçtı

Bu sabah saat 09.45 sıralarında Hıdırlık civarındaki bir hurdalıkta çıkan yangın, yörede panik ve korkuya neden oldu.

Hurdalıktan çıkan dumanı farkeden çevre esnafı, hemen itfaiye ve polise haber verdi.

Göğe yükselen alevler, yakın çevredeki atölye ve işyerlerinde endişeye yolaçarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yarım saat gibi bir sürede söndürüldü. Polis de bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.