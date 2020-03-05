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Hurdacıların temel betonu atılıyor

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden ve site içerisinde faaliyet gösterecek olan Hurdacılar Bölümü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hurdacıların temel betonu atılıyor

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden ve site içerisinde faaliyet gösterecek olan Hurdacılar Bölümü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

05 Mart 2020 Perşembe 23:14
Hurdacıların temel betonu atılıyor

Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitesini kazandırmak için kolları sıvayan kooperatif yönetimi, Hurdacılar Bölümü’nde temel kazı çalışmalarına devam ederken, bir yandan da hafriyatı biten işyerlerinin temel betonlarını dökmeye başladı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, site içerisindeki inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, hurdacılara ait iş yerlerinde de hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve Hurdacılar Bölümü’nü yaz sonuna kadar tamamlama hedefinde olduklarını kaydetti.

Çorum merkezde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren hurdacıların sitenin tamamlanmasıyla birlikte artık burada faaliyet göstereceğini vurgulayan Fındıkcı, böylece şehrin rahat bir nefes alacağı gibi önünün de açılacağını dile getirdi.

Hurdacı esnafına site içerisinde yaklaşık 50 dönüm yer ayrıldığını hatırlatan Mustafa Fındıkcı, 1.000 ve 1.500 metrekare alan olmak üzere 44 adet çok modern işyeri yapacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan da Hurdacılar Bölümü’ne ulaşımın kolay sağlanması için yol çalışması talebinde bulunduklarını ifade eden Mustafa Fındıkcı, esnaf dostu Başkan Aşgın’ın bu taleplerini de en kısa sürede yerine getireceklerinden kuşkularının olmadığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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