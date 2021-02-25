Hurdacılar Sitesi taşınmaya hazır

Çorum-Ankara yolu üzerinde inşa edilen S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde kış şartlarına rağmen aralıksız olarak çalışmalar sürdürülüyor.

Göreve geldiği günden beri başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ, Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi ile birlikte yapılan çalışmaları büyük bir titizlikle yakından takip ediyor.

Çorum’a modern bir sanayi sitesi kazandırmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatifte yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Çalışmalarda ağırlığın verildiği Hurdacılar Sitesi’nde işyerlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Başkan Mustafa Fındıkcı, tüm işyerlerinin duvarlarının çevrildiğini, zemin betonlarının, tel örgülerinin çekildiğini, ayrıca ofis olarak kullanılacak kapalı alanda da elektrik ve su tesisatlarının bittiğini, kapı, pencere, mutfak dolaplarının takıldığını belirterek, “Çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız Hurdacılar Sitesi’ni hummalı bir çalışma neticesinde bir yıl gibi bir sürede bitirdik. İşyerlerimiz sahiplerine teslim edilecek ve taşınılabilecek hale geldi. Önümüzdeki günlerde de altyapı çalışmalarına başlayacak ve kısa sürede altyapılarını bitirerek, üyelerimizi modern şartlara sahip işyerlerine kavuşturmuş olacağız” dedi.

Sitede çalışmaların aralıksız olarak sürdürülmesinde işin yapımını üstlenen müteahhit firma Par Plastik ve İnşaat San. Tic. LT. Şti.’nin büyük bir katkısının olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yüklenici firma sahibi İrfan Yaşar ve yöneticileri ile çalışanlarına fedakârca çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

(Haber Merkezi)