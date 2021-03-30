Hurdacılar Sitesi taşınmaya hazır

Kooperatif yöneticileri ve yüklenici firma tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlanılan Hurdacılar Sitesi’nde alt yapı çalışmaları ise son sürat devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, geçtiğimiz yıl temelini attıkları Hurdacılar Sitesi’ni 1 yıl gibi kısa sürede tamamlamanın gururunu yaşadıkları söyledi.

Çorum’da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren hurdacı esnafını çağın gerektirdiği modern bir siteye kavuşturdukları için başta yüklenici firma sahibi İrfan Yaşar ve ekibine teşekkür eden Fındıkcı, ayrıca emeği geçen yöneticisinden işçisine, ustasından kalfasına herkese minnettar olduklarını söyledi.



Sitede alt yapı çalışmalarına başladıklarını ve bunu da kısa süre içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine işyerlerini teslim edeceklerini kaydeden Mustafa Fındıkcı, yüklenici firmayla uyum içerisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çıktıkları bu meşakkatli yolda kendilerine inanan ve güvenen kooperatif üyelerini asla mahcup etmeyeceklerini belirten Fındıkcı, isteyen kooperatif üyelerinin siteyi gezip görebileceklerini ve kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti.

Sitenin çevre illerden de örnek alınmasının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, ayrıca makineciler bölümünde yer alan örnek işyerinin de tamamlandığını ve işyeri sahibinin dükkanına şimdiden taşınarak faaliyetine başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte Makineciler Bölümü’ne yoğunluk vereceklerini anlatan Fındıkcı, Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

