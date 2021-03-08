Hünerlerini gösterdiler

Çorum Belediyesi tarafından yapılan binicilik tesisinde hizmet veren Atahan Atlı Sporlar Kompleksi'nde Pony Equifun Grubu Binicilik Yarışmaları için hazırlık çalışmaları yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Pony Equifun Grubu Binicilik Yarışmaları için parkurda eğitim alan öğrenciler sıra ile hünerlerini gösterdi.

Başarıyla parkuru tamamlayan öğrencilere madalya ve rozetleri verildi.

(Haber Merkezi)